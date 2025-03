Ilgiornaleditalia.it - Betsy Arakawa, il cellulare sposta la data morte della moglie di Gene Hackman? 3 chiamate ad un ambulatorio il 12 febbraio, un giorno dopo la presunta data del decesso

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Ed alci sarebbe stata proprio lei, secondo quanto rivela Josiah Child, direttoreclinica. "Ha descritto un malessere legato a una congestione, ma non ha menzionato alcuna difficoltà respiratoria, mancanza di respiro o dolore al petto" Nuovi risvolti in merito alladi Be