Bergamo festeggia i 340 anni di Bach con un concerto dell’organista Ivan Ronda

. Il 21 marzo è un giorno sempre un po’ speciale. Segna l’inizio della primavera, che porta con sé il risveglio della natura, la fioritura delle piante e un clima che man mano diventa più gradevole. A questa bellezza si abbina perfettamente l’versario della nascita di Johann Sebastian(1685-1750), che con i suoi componimenti ha regalato alla storia composizioni meravigliose.Perre i suoi 340, alla Chiesa dell’Adorazione dell’Istituto delle Suore Sacramentine di, in via S. Antonino 14, si terrà unstraordinario, interamente dedicato ai suoi capolavori. L’iniziativa, intitolata340 – La musica che fa primavera, è inserita nel cartellone della neonata rassegna Come un sole che ci scalda nella notte – Sentieri musicali sulle tracce della Speranza ideata e diretta da Alessandro Bottelli.