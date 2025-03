Ilfattoquotidiano.it - Benigni su Rai1 risponde a Meloni: “Manifesto di Ventotene? Anche idee superate, ma resta visionario: sogno dell’Europa figlio di tre eroi”

Alla fine della giornata in cui alla Camera all’improvviso ildida testo profetico e utopico sull’Europa unita – rispettato per decenni in tutto il continente, testo sacro dell’antifascismi, al plurale – è diventato bersaglio politico da archiviare è Robertoche prova are nel merito al colpo di teatro della presidente del Consiglio Giorgiache ha scelto questo tema per infuocare il Parlamento subito prima di partire per il Consiglio europeo a Bruxelles. Non è ancora chiaro seabbia inserito all’ultimo tuffo e dopo le polemiche il passaggio sul documento formulato nel 1941, dal confino, da Altiero Spinelli, Ernesto Rossi e Eugenio Colorni o se il tema fosse già in un copione. Ma se la premier nel suo discorso a Montecitorio ha deciso di “ridurre” la portata deldiad alcune frasi che facevano al “socialismo”, alla “proprietà privata” e alla “rivoluzione”, è l’attore e regista premio Oscar a farsi carico dire.