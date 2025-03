Quotidiano.net - Benigni in tv:: "Spinelli, Rossi e Colorni erano eroi"

Mentre tutto intorno c’rovine, morti, cadaveri, nel 1941, nella piccola isola di Ventotene, tre uomini,, ebbero un lampo, un’idea, di cambiare tutto, girare pagina: l’idea dell’unità europea. Sonodella nostra storia, i pionieri. In questa piccola isola, a Ventotene, hanno scritto un documento che era anche un sogno". Roberto(foto) irrompe su Rai 1, con il suo show, “Il sogno“, parlando di quella cosa "grigia" che è l’Ue. E sul manifesto di Ventotene fa da controcanto alla premier Meloni, la quale poche ore prima aveva detto di non considerarlo la sua idea di Europa. "Ventotene – spiega l’attore premio Oscar – era un’isola dove i fascisti mandavano chi non la pensava come loro.". Eppure, proprio da lì, nacque quel "salto nel buio" unico al mondo.