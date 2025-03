.com - Benigni e l’utopia dell’Europa: risponde alla Meloni con uno show (Rai1) da oltre 4 milioni di telespettatori

Leggi su .com

: l'utopia dell'Europa. Serata sudopo la "mattinata"Camera, dove Giorgiaaveva provocato l'opposizione di dicendo: "Quella del manifesto di Ventotene non è la mia Europa".è tornato in televisione con Il Sogno,in diretta su Raiuno, in contemporanea su Rai Radio2 e in streaming su RaiPlay. Risultato? Quattroe 396mila spettatori. L'articolocon uno) dadiproviene da Firenze Post.