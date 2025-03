Anteprima24.it - Benevento, Manfredini pronto a stringere i denti contro il Picerno: out Nunziante con l’Italia U19

Tempo di lettura: 2 minutiLa fortuna è cieca, ma la sfiga ci vede benissimo. Proprio quando non ci sarà tra i pali, complice l’impegno con la Nazionale Under 19, ilrischia di dover fare a meno anche di, un vero e proprio talismano perché quando è stato chiamato in causa i giallorossi nella maggior parte dei casi sono riusciti a fare bottino pieno. Lunedì 24 marzo la Strega ospiterà al “Ciro Vigorito” ilin quello che può essere considerato una sorta di esame quasi senza appello in ottica play off perché non battere i lucani significherebbe complicarsi maledettamente la strada che porta ad un buon piazzamento per gli spareggi per la B.L’estremo difensore giallorosso soffre di un fastidioso mal di schiena che ha indotto lo staff medico alla prudenza consigliando adi saltare un paio di sedute di allenamento, ma per il monday night il “12” delcome ha sempre fatto nella sua permanenza nel Sannio dove è apprezzato da tutti per la sua professionalità e attaccamento alla maglia.