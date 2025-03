Anteprima24.it - Benevento 5, il portiere Parrella convocato con la Nazionale Under 17

Tempo di lettura: < 1 minutoSi tinge di azzurro il5. Il classe 2009 Danieleè statocon la17 per uno stage in programma dal 31 marzo al 3 aprile al PalaCesaroni di Genzano. Il giovanissimo, alla sua prima esperienza quest’anno nel calcio a 5 dopo aver praticato il calcio a 11, si è messo in mostra durante la stagione con l’17 del5 tanto da esserepiù volte nella Rappresentativa Campana U17. Ora è arrivata anche la chiamata con la, un traguardo che premia anche l’ottimo lavoro posto in essere dallo staff della cantera giallorossa. Fonte foto profilo Facebook5 L'articolo5, ilcon la17 proviene da Anteprima24.it.