Benedetta vita da volontaria | Così aiuto le altre donne

"Ricordo in quegli anni di buio totale e di prime ricerche autonome su internet, di aver trovato quasi per caso il profilo social dell’A.p.e.: da li è scattato subito il desiderio di dare il mio contribuito per darealleragazze". Sembra un paradosso, eppure riconoscere di essere affette da endometriosi, una malattia che colpisce circa 190 milioni diin Italia, non èsemplice. "E’ spesso sottovalutata o confusa con i normali dolori mestruali" confermaDi Lorenzo,dell’Associazione Progetto Endometriosi. Di Lorenzo, quali sono le principali difficoltà nel farla riconoscere e comprendere? "L’endometriosi è spesso sottovalutata o confusa con i normali dolori mestruali, sia dalle persone comuni che da alcuni medici e questo porta a diagnosi tardive.