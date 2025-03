Belluso Noseda | la mia vita ‘on the road’ con la star classica

Leggi su Ildenaro.it

Milano, 20 mar. (askanews) – (di Cristina Giuliano) “Un viaggio straordinario, vissuto sempre insieme, tra palcoscenici, emozioni e nuove avventure”. Così, a caldo, ad askanews Lucia, soprano, descrive la suacon il marito Gianandrea, confermato in queste ore alla direzione della National Symphony Orchestra di Washington DC, con una decisione storica che estende il mandato del Maestro lombardo fino alla stagione del centenario nel 2031 e che coincide con la forte attenzione dell’amministrazione USA nei confronti del Kennedy Center. La signoraè radiosa, come sempre, costante compagna nelladel Maestro. Una‘on thecondivisa ai vertici della musica.Askanews: Lei e il Maestro avete condiviso i momenti più belli e tanti successi. Come vi siete conosciuti? Da quanto tempo siete sposati? Quali sono state le tappe all’estero? Quali sono i luoghi che avete più amato e perché?: “Era il 1983 quando ho deciso che la musica sarebbe stata la mia strada.