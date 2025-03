Cityrumors.it - Beccato all’aeroporto con 11 kg di ketamina: “Sono integratori per nonna”

Leggi su Cityrumors.it

Un uomo è stato coltocon addosso 11 chilogrammi di, ha provato a giustificarsi dicendo che fosseroper laLa dogana negli aeroporto svolge un compito importantissimo: quello di rendere regolari i voli tutti i passeggeri, assicurandosi che ogni cosa avvenga a norma di legge. L’attenzione dev’essere massima perché l’aeroplano rappresenta il mezzo più facile per spostarsi da un paese all’altro e questo lo rende il trasporto preferito anche per chi deve importare qualcosa di illegale.con 11 kg di: “per” – Cityrumors.itIl minimo sospetto deve portare a un controllo, a questo ci si aggiungono quelli a campione che spesso e volentieri si rivelano essere funzionali alla causa. L’allerta delle forze dell’ordine è massima perchéloro a dover essere quell’occhio in più, rispetto alle telecamere e agli scanner, che permette di vedere quel che può sfuggire alla tecnologia.