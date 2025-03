Oasport.it - Beach volley, Ranghieri/Alfieri in main draw a Yucatan! Da oggi quattro coppie azzurre in campo

Leggi su Oasport.it

Subito una buona notizia per l’Italia delche si sta rimettendo in moto in vista della stagione 2025 che culminerà con il Mondiale di novembre in Australia. Nel primo torneo Challenge della stagione, sarannolein tabellone principale, nonostante l’assenza di una delle duefederali, Rossi/Viscovich, per un problema fisico del giocatore romagnolo.Nella notte, infatti, Alexe Manuel, che erano al debutto assoluto come binomio nel World Tour e non solo, hanno centrato l’accesso al, composto da quest’anno da 32, superando il doppio scoglio delle qualificazioni. La nuova coppia italiana ha superato due binomi austriaci per accedere al tabellone principale. Prima ha battuto 2-0 (22-20, 21-15) Grossig/Seiser e poi ha sconfitto nella sfida decisiva 2-1 (29-27, 16-21, 16-14) al termine di una battaglia durata quasi un’ora la coppia Horst/Leitner.