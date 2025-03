Nerdpool.it - ‘Be Comics! Be Games!’ chiude un’edizione da record

Si è conclusa domenica 16 marzo l’edizione 2025 di Be! Be Games!, il festival dedicato alla cultura pop che quest’anno si è mostrato in una nuova veste, con un naming rinnovato e un’area tutta dedicata al mondo dei videogame. Nel weekend, gli spazi di Padova Hall si sono riempiti di appassionati, desiderosi di scoprire tutte le ultime novità dal mondo del fumetto, dei manga, degli anime, del videogioco e del cosplay, e soprattutto di trascorrere qualche ora in compagnia condividendo passioni comuni e il valore della community. Oltre 22.000 visitatori hanno reso Be! Be Games! una vera e propria festa, superando i già ottimi risultati degli anni precedenti e confermando il grande interesse manifestato dal territorio verso l’evento.Be! Be Games! ha accolto per due giorni oltre 170 brand e espositori provenienti da tutta Europa.