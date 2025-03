Internews24.com - Bayern Inter, Davies avvisa i nerazzurri: «Vogliamo vincere ogni partita e ogni trofeo in cui giochiamo»

Leggi su Internews24.com

di Redazione, prossimo avversario in Champions deila squadra di Inzaghi: le dichiarazioni del laterale canadeseIlMonaco si prepara per il prossimo incontro con l’di Simone Inzaghi nei quarti di finale della Champions League, e il terzino canadese Alphonsoha rilasciato ai microfoni di OneSoccer alcune dichiarazioni significative riguardo a questo importantissimo impegno europeo. La pressione è alta e, come sempre in Champions League,errore potrebbe costare molto. Il laterale canadese, con queste premesse, ha sottolineato la determinazione deldi avanzare nella competizione, con la voglia ditutto, un modo di pensare che ha appreso nei suoi sei anni di militanza nel club tedesco.LE DICHIARAZIONI DEL TERZINO DELMONACO – «Con la mentalità che c’è qui,singolo giocatore vuolee avere successo.