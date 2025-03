Ilrestodelcarlino.it - Bavaglini bianconeri per i nuovi nati

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Tanti auguri ai papà. Il Cesena Fc, in occasione della Festa del 19 marzo, ha deciso di sostenere il reparto di ostetricia e neonatologia dell’ospedale Bufalini donando ai neo padri degli specialidel Cavalluccio. Il difensore bianconero Andrea Ciofi e il consigliere d’amministrazione Massimo Agostini ieri hanno raggiunto la struttura ospedaliera cittadina per effettuare la speciale consegna direttamente nelle mani dei papà presenti nel reparto di ostetricia e neonatologia, in modo che possano già condividere con i figli neola passione per il Cavalluccio. Successivamente la delegazione bianconera ha incontrato Elisabetta Montesi, direttrice unità operativa accoglienza e ufficio relazioni con il pubblico dell’Ausl Romagna e l’equipe del reparto di ostetricia e neonatologia, ringraziando tutti i professionisti sanitari per il loro prezioso lavoro quotidiano verso i cittadini del futuro.