Battlefield 2042, tutto pronto per il nuovo evento 'Macchina da Guerra'

A partire dal 18 marzo fino al 15 aprile, ilMacchina da guerra difornirà tanti nuovi contenuti per i giocatori, tra cui elementi estetici, nuove modalità a tempo limitato, nuove ricompense e il ritorno di un’arma classica diin All-out warfare: l’AN-94, che sarà sbloccabile durante l’. Il 18 marzo arriveranno le modalità a tempo limitato Override e Dominio, seguite il 1º aprile dalla modalità Re della collina. Le modalità resteranno disponibili fino al termine dell’, previsto per il 15 aprile.GUARDA IL TRAILERQui sotto trovi maggiori dettagli su cosa puoi aspettarti dall’Macchina da guerra:PassMacchina da guerra Macchina da guerra introduce un Passcompletamentein, dando ai giocatori la possibilità di ottenere più oggetti sbloccabili, tra cui VBF, oggetti leggendari e 7 nuove skin esclusive per gli Specialisti.