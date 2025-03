Sport.quotidiano.net - Basket serie B, l’ala estense torna sull’ultimo ko: "Speriamo che possa sortire lo stesso effetto della sconfitta con Pordenone: da lì partì un filotto di nove vittorie». Adamant, Solaroli guarda avanti: "Torniamo coi piedi a terra»

Leggi su Sport.quotidiano.net

C’è voglia di ripartire e di mettere da parte ladi Iseo in casa, coi biancazzurri chiamati a riscattarsi domenica nella tana di Mantova per rilanciarsi in classifica dopo i due ko consecutivi fuori casa, inframezzati dalla vittoria casalinga contro Social Osa. "Ladi Iseo rappresenta un colpo basso rispetto al nostro cammino – le parole delManuele–, sapevamo che era una partita importante e l’avevamo anche approcciata come tale. Nei primi venti minuti siamo riusciti a controllare i ritmi, poi ci ha condannato un terzo quarto disastroso: non abbiamo reagito, è stata sicuramente un’occasione persa data ladiin vetta. Chiaramente gli animi non erano i migliori alla finepartita, così come all’inizio di questa settimana, ma ci siamo parlati sia tra di noi, sia con lo staff che con la dirigenza, e sappiamo che ogni weekend esiste un’opportunità per rifarsi.