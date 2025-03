Sport.quotidiano.net - Basket Serie B Interregionale Play-In Gold e Out. Costone, una rotta da invertire. Virtus pienamente soddisfatta

"Abbiamo il grosso rammarico di non aver agganciato il-Inperò sono contento del percorso della sua squadra e degli evidenti progressi evidenziati dai tanti giovani nel roster". Parole del coach della Stosa, Marco Evangelisti, intervenuto in settimana alla trasmissione Toscanasu Tele Centro. Del resto, da Natale in poi, la sua squadra sembra aver ingranato la marcia giusta, dopo una prima fase di stagione con troppi alti e bassi: 10 le vittorie della Stosa nelle 12 partite disputate nel 2025, 9 i successi consecutivi tra prima e seconda fase con un percorso netto nella poule salvezza. Risultati che hanno portato lain testa al raggruppamento, insieme alla Mens Sana, con cui comunque è vantaggio nel doppio confronto. Adesso l’obiettivo è non fermarsi: il girone di ritorno inizia ospitando Collegno, palla a due domenica alle 17,30, al PalaCorsoni.