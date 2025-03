Sport.quotidiano.net - Basket, la retrocessione è ormai certa per il CUS Pisa, battuto in serie C a Pontedera

, 20 marzo 2024 – Finisce al’avventura del CUSCosmocare nel campionato diC: per gli uomini di Scocchera, ultimi, a 4 punti proprio dai padroni di casa, la vittoria era l’unico risultato utile per mantenere accesa la speranza di raggiungere i play-out, ma l’ennesima disastrosa pausa nella ripresa, con un break di 27-0 subito nei 5 minuti a cavallo tra la fine del terzo e l’avvio del quarto periodo, ha frustrato i sogni deini, in vantaggio di 10 punti poco prima del riposo. Adesso solo la matematica tiene in gioco i cussini. LA CRONACA – Sceso in campo con Ciano, Burgalassi, Spagnolli, Siena e Carpitelli, il quintetto del cherubino cede a Mancini e compagni in avvio (25-16), per poi accorciare allo scadere del primo quarto, con una tripla di Siena ed un canestro di Carpitelli su assist di Cecconi (25-21).