Sport.quotidiano.net - Basket, in serie C la Pallacanestro Femminile Pisa perde nettamente a Firenze

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 20 marzo 2025 – Sconfitta della PFcontro la PF, nel penultimo turno della regular season del campionato diC, in una gara ininfluente per l’obiettivo dei play-off, raggiunto da entrambe le squadre, ma importante in vista della classifica finale che decreterà gli abbinamenti del primo turno. Dopo la netta e meritata vittoria di sette giorni fa contro Prato, c’è stato un deciso passo indietro delle ragazze di coach De Filippis, che hanno perso malamente, mostrando scarsa lucidità sia nel gioco di squadra, sia nelle trasformazioni individuali, risollevando problemi che con le ultime gare sembravano superati. LA CRONACA – Il match inizia con un secco 9-0, senza attenuanti, in favore delle ragazze fiorentine, ma gradualmente le biancorosse riescono a farsi sotto e a limitare i danni, chiudendo il primo quarto sul 19-13.