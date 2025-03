Fanpage.it - Basel Adra, premio Oscar 2025 per No other land: “Chi voleva zittirci ha fallito e continuerà a fallire”

Il co-autore di No, che ha vinto l'come miglior documentario, è tornato nel suo villaggio in Cisgiordania e racconta a Fanpage.it la resistenza nella regione della Massafer Yatta, al centro del loro lavoro: "Cercare di etichettare il film come antisemita è solo un tentativo di farci tacere. Hannoe continueranno a fallire".