Sport.quotidiano.net - Baseball, ’Torri’ internazionale. Ospita i campioni sudamericani

Grande prestigio per il movimento delnazionalere come citta di Modena la Nuova Minor Lega Senior Latinoamericana in tournee in Italia nel mese di marzo. Il Modenaha messo a disposizione il Torri, come impianto solamente per gli allenamenti, in attesa della prossima “agibilita” del nuovo stadio Torri. Stadio che come da programma diventa la sede naturale di tutte le nazionali azzurre sia delche del softball, nel nuovo nascituro impianto ufficiale della Federazione Italiana. Come primo accesso, arriva dai caraibi la nuova lega caraibica del Venezuela. Si presenta in italia, con una rosa selezionata molto giovane di 25 atleti, interessanti prospetti per il mercato trasferimenti sia italiani che a livello europeo. Il Team Guevara, ha plasmato negli anni i migliori atleti di ruolo pronti per mettersi in luce nel continente europa.