Bartesaghi per il Barcellona | intanto rinnovo chiuso con il Milan | CM IT

Bartesaghi per il Barcellona: intanto rinnovo chiuso con il Milan

Accordo raggiunto tra il club rossonero e l’agente del terzino classe 2005, nonostante il poco spazio molto apprezzato a livello internazionaleFatica a trovare spazio nel, eppure Davideè molto apprezzato a livello internazionale. Sia da addetti ai lavori che da ex calciatori, come Bojan Krkic che a ‘Què t’hi Jugues!’, programma di ‘Cadena Ser’, ha fatto anche il nome del giovane terzino rossonero tra i rinforzi ideali per ilche verrà: “Lo prenderei a occhi chiusi”.per ilcon ilCM.IT (LaPresse) – Calciomercato.itBarça a parte, come raccolto da Calciomercato.it il classe 2005 è seguito da club europei importanti, come Arsenal e Bayer Leverkusen. In Premier è apprezzato dall’Everton. Il, tuttavia, non intende adesso perderne il controllo.