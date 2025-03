Zon.it - Baronissi: Sanità, inaugurato un nuovo punto di Facilitazione Digitale per i cittadini

È statooggi, presso il poliambulatorio didell’ASL Salerno (Distretto Sanitario 67), ildi, un’iniziativa strategica per rendere ilpiù accessibile e supportare inell’uso delle tecnologie e dei servizi digitali pubblici in ambito sanitario.All’interno deldi, personale qualificato sarà a disposizione per offrire assistenza gratuita su vari aspetti dell’utilizzo delle tecnologie. Tra i servizi forniti vi sono la prenotazione online di visite mediche, la scelta o la revoca del medico di base, il pagamento dei ticket sanitari, la richiesta di esenzione per reddito, l’accesso al Fascicolo Sanitario Elettronico e la gestione di altre pratiche burocratiche online, come le certificazioni anagrafiche, il corredo vaccinale e la telemedicina.