Salernotoday.it - Baronissi, la sindaca Anna Petta annuncia: “Una nuova scuola all’avanguardia e inclusiva"

Leggi su Salernotoday.it

Serrati, i lavori per la realizzazione dellanella frazione di Sava, un progetto di fondamentale importanza per la comunità locale. Un’opera infrastrutturale finanziata per un totale di 4,7 milioni di euro: l’intervento prevede l’abbattimento e la ricostruzione della