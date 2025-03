Ilgiorno.it - Barman picchiato. Il diciannovenne risponde al gip

"Il mio assistito ha risposto a tutte le domande che il gip Elisa Mombelli gli ha posto. Alla fine ho presentato una richiesta di attenuazione della misura carceraria". Questo ha riferito l’avvocata Simona Pellegrini che difende l’unico maggiorenne (ha 19 anni), del gruppo accusato di lesioni gravissime nei confronti di un barista di 37 anni,dal branco la notte del 23 febbraio scorso in piazza Roma a Cremona e che in quell’assalto ha rischiato di perdere un occhio. L’interrogatorio del maggiorenne ha attraversato momenti di difficoltà in quanto il collegamento dal tribunale con il carcere di Cremona ha fatto le bizze. Poi tutto è stato sistemato e il Gip Elisa Mombelli ha potuto interrogare il detenuto. Il giudice avrebbe chiesto al 19enne chi ha colpito il barista con la bottiglia di vetro perché pare che martedì nell’interrogatorio a Brescia i tre minori accusati del pestaggio un nome sia stato fatto.