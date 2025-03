Inter-news.it - Barella tocca quota 60 con l’Italia. Raggiunti due azzurri del passato!

Nicolò, grazie alla sua presenza da titolare nel match d’andata dei quarti di finale di Nations League contro la Germania, ha raggiunto le 60 presenza con la maglia del. Raggiunte due figure storiche del calcio italiano.IL TRAGUARDO – Nicolòsta vivendo un’Italia-Germania non banale, dato il numero che tale presenza porta con sé. Disputando tale sfida, infatti, il centrocampista dell’Inter ha raggiunto le 60 partecipazioni in maglia azzurra, raggiungendo in questo modo Gianni Rivera e Dino Baggio. Un riconoscimento del valore acquisito dal calciatore sardo nella Nazionale italiana, compagine di cui rappresenta un pilastro sia sul piano tecnico sia su quello della leadership mentale. L’auspicio è che il centrocampista nerazzurro possa scrivere nuove pagine di storia con la maglia del, realizzando quegli obiettivi da lui prefissati con la propria Nazionale.