Liberoquotidiano.it - Barbara Mazzali nominata ambasciatrice del Lago di Como: all'assessore il prestigioso riconoscimento per il suo impegno

deldi: è ilassegnato aal Turismo, Moda e Marketing Territoriale di Regione Lombardia dalla Camera di Commercio di-Lecco. Un titolo conferito all'per il suoistituzionale nel valorizzare una delle eccellenze turistiche della Regione, grazie all'innovativa campagna di marketing Lombardia Style, da lei ideata e fortemente voluta per mettere a sistema il ‘best of' lombardo. “Ricevere il titolo dideldiè un grande onore e un'emozione profonda. Ildi- commenta l'- non è soltanto un'icona del turismo di lusso riconosciuta in tutto il mondo, ma è anche un motore economico fondamentale per la Lombardia, un modello di ospitalità raffinata e autentica che continua a distinguersi per qualità e innovazione”.