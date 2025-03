Banali sintomi ma è un infarto 46enne salva per miracolo | Cosa pensavo di avere fate attenzione

Leggi su Caffeinamagazine.it

Il dolore al petto è un fenomeno comune, ma spesso porta molte persone a temere diun. Nikki, un’agente immobiliare di Houston, Texas, ha recentemente condiviso un video su TikTok per avvertire suiche ha avvertito prima di aver avuto un evento cardiaco, nonostante non avesse fattori di rischio noti. “Ho 46 anni e due giorni fa ho avuto un”, ha detto nel video pubblicato su TikTok. “Non ho precedenti patologie, non mi sono mai vaccinata contro il Covid. Ho ricevuto alcuni avvertimenti circa una settimana prima”, ha spiegato.Nonostante non avesse alcun problema di salute, Nikki ha iniziato a percepireinsoliti. Inizialmente ha ignorato i segnali d’allarme e ha continuato con la sua routine quotidiana, ma icontinuavano a persistere. “A quel punto ho preso in braccio mio marito e gli ho detto: non andare al lavoro, perché non mi sento tanto bene”, ha raccontato.