Iltempo.it - Balla “Marocco impegnato a garantire stabilità nel Mediterraneo”

ROMA (ITALPRESS) – “Ilè la porta dell'Africa per l'Italia e per l'Europa” grazie alla “sua posizione geostrategica – dista 12 km dalla Spagna – ma anche per la sua leadership molto consolidata. E' un attore molto rispettato per la pace e la sicurezza in Africa e nel”, un tema su cui “lavoriamo con l'Italia, con cui siamo impegnati nella lotta contro l'immigrazione, contro il fondamentalismo e l'estremismo. Lavoriamo perunadel”. Lo ha detto Youssef, ambasciatore del Regno delin Italia, intervistato da Claudio Brachino per Diplomacy Magazine, format televisivo dell'agenzia Italpress.Lo scambio tra i due popoli è “assolutamente ottimo, ile l'Italia celebrano quest'anno due secoli di rapporti diplomatici. Questo rapporto è arricchito anche dal fatto che c'è una grande presenza della comunità marocchina in Italia”.