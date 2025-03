Bagnaia rinuncia alla Ducati | l’addio fa male

Leggi su Sportface.it

Peccopronto a una grandissimadopo l’inizio di stagione non proprio entusiasmante: lo ha annunciato stesso lui.Non è stato l’inizio di motomondiale che Peccoaveva sognatovigilia della stagione 2025. Nelle prime due gare dell’anno, nel GP di Thailandia e il GP dell’Argentina, il vice iridato ha fatto meglio dell’anno scorso, conquistando 43 punti complessivi, ma il suo nuovo compagno di squadra Marc Marquez sta viaggiando a ritmi altissimi.Lo spagnolo ha infatti vinto entrambe le corse, sia al circuito di Buriram sia a quello di Termas de Rio Hondo, aggiudicandosi in entrambi i casi anche la Sprint Race. Un bottino pieno che lo porta al primo posto nella classifica del mondiale con 73 punti, già 31 in più di.Recuperare tutti questi punti a un campione come Marc Marquez non è facile per nessuno, ma il pilota torinese sta già pensando con il suo team a un’alternativa che comporterebbe abbandonare la nuovaGP25 per tornare al vecchio modello.