Bagnaia in cerca di riscatto: "Non sono un pilota da terzo o quarto posto", la proposta di Pecco al suo team

Le prime due gare di MotoGP hanno messo in evidenza alcune dinamiche:ora pensa alla contromossa.Le prime due tappe della nuova stagione di MotoGP hanno messo in evidenza alcune dinamiche. I Gran Premi di Thailandia e di Argentina hanno confermato il dominio incredibile di Marc Marquez, da quest’anno in forza alla Ducati ufficiale, al fianco di. Ma le due gare appena corse hanno evidenziato anche i grandi progressi di Alex Marquez, fratello minore della leggenda della MotoGP.IlDucati Francesco(Sportnews.eu)In tutto ciò, con l’assenza per motivi di salute del campione del mondo Jorge Martin,è rimasto schiacciato dai due fratelli spagnoli. Giuntonelle prime due corse, orail. Ilitaliano è consapevole di avere dei problemi: “Non riesco a guidare come al solito, ma tornerò a lottare per la vittoria”, ha dichiarato domenica scorsa, aggiungendo “Nonunda”.