Bagarre in Campidoglio. FdI e FI contro Gualtieri per il finanziamento alla piazza di Rep. Anche Calenda critico

“Ildella manifestazione del 15 marzo da parte del comune di Roma secondo me non è giusto. Io non lo sapevo ma non è giusto”. Così Carlo, leader di Azione, intervistato da Sky tg 24 sul caso della iniziativa organizzata da Repubblica (su impulso del giornalista Michele Serra) che sabato scorso ha portato adel Popolo, secondo gli organizzatori, cinquantamila persone vestite di blu. A distanza di qualche giorno, la notizia continua a circolare dopo che la Lega ha presentato un espostoProcura eCorte dei Conti per fare luce sui soldi pubblici spesi (circa 270mila euro) dall’amministrazione capitolina a sostegno della manifestazione. Intervistato dal Giornale, il sindaco del Pd Robertoha confermato ildel Comune, in quanto si trattava di “una manifestazione istituzionale e non politica, promossa da sindaci di diversi schieramenti, a sostegno dell’Unione europea”.