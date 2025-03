Ilnapolista.it - Bach è un oligarca creato da Putin, lo ha detto lui: «Putin mi sostiene, posso diventare presidente del Cio»

Leggi su Ilnapolista.it

Secondo quanto riporta la Sueddeutsche “ci sono due narrazioni su questa 144a sessione” del Comitato Olimpico Internazionale, l’ultima orchestrata (non organizzata, ndr) da Thomasin qualità didel Cio.Una di queste due narrazioni “riguarda il modo in cuiha guidato il movimento con «forza e determinazione» in tempi tempestosi“. Lo hail nuovogreco Konstantinos Tasoulas alla cerimonia di apertura di martedì. Gli elogi erano solo l’anteprima dell’assegnazione adella presidenza onoraria a vita, elogi che hanno compreso anche citazioni a Gandhi e Nelson Mandela.“L’altra narrazione è più un sussurro. Parla dei benefici commerciali che offuscano la vista di ciò che è essenziale”. La Sueddeutsche continua. “ha instaurato un’autocrazia tanto chiusa quanto un resort di lusso nel mezzo di una regione piena di ulivi“.