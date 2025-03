Anteprima24.it - Avvocato rapinato nel traffico a Napoli: “Pistola in faccia”

Tempo di lettura: < 1 minutoE’ statocon unainmentre era in auto quasi fermo neldi, l’Hilarry Sedu, che ha denunciato l’episodio ai carabinieri e poi su facebook. “Ore 8:10 circa aintenso – scrive il professionista sui social – si procede a passo d’uomo. Due balordi su Honda SH si accostano alla mia macchina (per fortuna sono solo), mi puntano lain– una 9×21 – gli consegno quanto avevo nelle tasche e vanno via. Erano due uomini bianchi, accento napoletano. Il prossimo che sento accostare la parola sicurezza legata all’immigrazione, gli sputo in”, conclude Sedu. Un altro automobilista che era dietro la sua auto e ha assistito alla scena, ha immediatamente fornito a Sedu targa e modello dello scooter dei due banditi.