Anteprima24.it - AVO Benevento: rinnovamento e nuova sede al Fatebenefratelli

Tempo di lettura: 2 minutiL’Associazione Volontari Ospedalieri (AVO) diha attraversato un importante periodo di, segnato dall’elezione delle nuove cariche direttive e dalla ripresa delle attività associative. Il momento culminante di questo percorso di rilancio è stato l’inaugurazione dellapresso l’Ospedale, tenutasi oggi subito dopo la celebrazione eucaristica in onore di San Giuseppe.La cerimonia di inaugurazione ha visto la partecipazione del Priore dell’Ospedale, Fra Lorenzo Antonio Gamos che ha messo generosamente a disposizione gli spazi per ladell’Associazione. Nel suo intervento, ha sottolineato l’importanza fondamentale del volontariato nel contesto ospedaliero, evidenziando come la presenza dei volontari AVO rappresenti un valore aggiunto insostituibile nell’assistenza ai pazienti.