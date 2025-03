Lanazione.it - Aurora morta in gita. La verità dall’autopsia

Leggi su Lanazione.it

Che cosa ha stroncato un cuore così giovane come quello diBellini, studentessa grossetanasul traghetto da Napoli a Palermo, tra lunedì e martedì? É il primo interrogativo cui devono rispondere gli inquirenti, nell’ambito dell’inchiesta aperta contro ignoti dalla procura di Torre Annunziata per omicidio colposo. Per questo proprio oggi sul corpo della ragazza di 19 anni, all’ospedale di Nocera Inferiore, sarà eseguita l’autopsia, che prevede anche approfondimenti tossicologici. Passaggi fondamentali per confermare la prima ipotesi di un decesso dovuto a un malore fatale, nonostante la giovane età, o se ci sia stato qualcosa che possa essere ritenuta una concausa. Al momento l’ipotesi prevalente resta la morte per infarto. Ma data la giovane età, gli inquirenti non vogliono lasciare nulla al caso e fare tutti gli accertamenti necessari.