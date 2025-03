Thesocialpost.it - Aurora Bellini morta in gita scolastica, il padre: “Mia figlia non era malata, ha fatto sport per anni. Voglio solo la verità”

e semplicemente la. Il resto è un dolore che nessuno può immaginare». Sono le parole riportate dal Corriere della Sera di Paolodi, la studentessa di 19lunedì notte mentre si trovava insul traghetto che da Napoli era diretto a Palermo.La disperazione deldiPaolo, operaio e dirigente della squadra di calcio Batignano, non riesce a parlare dellaal passato. «Non riesco a pensare chenon ci sia più», afferma l’uomo, che si è recato in Campania per seguire da vicino l’indagine della Procura di Torre Annunziata.«Non aveva alcuna patologia pregressa. Quando ci siamo salutati era felice», racconta. L’ultima volta che l’ha vista è stato lunedì mattina, prima della partenza.