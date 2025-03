Abruzzo24ore.tv - Aumento tasse in Abruzzo: cittadini pagano per il buco nella sanità

L'Aquila - La Regione alza l'Irpef per coprire il disavanzo sanitario, ma le opposizioni avvertono: il problema è più grande e il debito continua a crescere. L'si trova di fronte a una nuova stangata fiscale. La Giunta regionale, guidata dal presidente Marco Marsilio, ha deciso di aumentare l'addizionale Irpef per cercare di risanare il pesante disavanzo della. Una scelta che ha subito scatenato polemiche e reazioni accese tra le forze di opposizione e i, già alle prese con le difficoltà economiche. "Questodell'Irpef è solo il primo tempo di una partita che rischia di durare a lungo. Il debito dellaabruzzese è fuori controllo e inon possono essere chiamati a pagare per l'incapacità gestionale della Giunta regionale", ha dichiarato il Partito Democratico, sottolineando che l'potrebbe diventare una delle regioni con la tassazione più alta d'Italia in rapporto alla qualità dei servizi sanitari.