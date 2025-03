Quotidiano.net - Aumento delle bollette dell'acqua: spesa media di 500 euro nel 2024 per le famiglie italiane

Cresce ancora la bolletta per l': è di 500infatti lasostenuta dallenel, rispetto ai 481(+4%) del 2023. Confrontando il dato con il 2019, il costo a livello nazionale è aumentato del 23%. E' quanto emerge dal XX Rapporto sul servizio idrico integrato, a cura'Osservatorio prezzi e tariffe di Cittadinanzattiva, basato su una famiglia tipo composta da 3 persone un consumo annuo di 182 metri cubi. Il rapporto è diffuso in vistaa Giornata mondialeche si celebra il 22 marzo. La regione in cui si rileva lapiù bassa è il Molise (234) dato invariato rispetto all'anno precedente. Al contrario, la regione con lapiù elevata è la Toscana (748) dove rispetto al 2023 si registra unmedio del 2,3%.