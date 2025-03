Movieplayer.it - Audio della mamma di Lorenzo Spolverato è il colpo di grazia di Striscia contro il televoto falsato del GF?

Leggi su Movieplayer.it

la notizia si è occupata di nuovo deldel Grande Fratello nella puntata di mercoledì 19 marzo. Il tg satirico è venuto in possesso di un vocale in cui la madre dirinil fandom degli Shailenzo per il sostegno. Anche ieri sera, nella puntata di mercoledì 19 marzo,la notizia ha indagato suldel Grande Fratello. Il programma di Antonio Ricci se ne sta occupando da qualche giorno, spiegando come ildel reality possa essere. I fandom del Grande Fratello Prima Valerio Staffelli aveva chiesto ad Alfonso Signorini cosa stesse succedendo al Grande Fratello, dove alcuni concorrenti si stavano distinguendo per il loro atteggiamento aggressivo, poi aveva confezionato un servizio in cui si mostrava il sottobosco dei fandom. Il Dottor Marco Dianda, presentato come esperto web di dinamiche televisive, aveva spiegato che nelle chat e .