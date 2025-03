Amica.it - Attenzione: questa sera, 20 marzo, Rai 1 non trasmette la quarta puntata di "Che Dio ci aiuti 8": ecco perché e cosa c'è al suo posto

No, stain tv non c’è suor Azzurra con i suoi nuovi amici della casa famiglia di Che Dio ci8. I due episodi previsti alle 21.30 su Rai 1 non saranno mandati in onda. Aldi suor Azzurra, infatti, ci saranno ben 11 Azzurri.Giochi di parole a parte, sulla prima rete della Rai è prevista alle 20.30, in diretta dallo stadio di San Siro a Milano, la partita valida per le qualificazioni alle semifinali di Nations League tra la Nazionale Italiana e quella della Germania., 20, Rai 1 nonladi “Che Dio ci8”:c’è al suo(foto ufficio stampa)Stain tv c’è la partita di Nations League Italia – GermaniaUn match dal sapore storico che vede i nostri Azzurri (appunto), allenati dal ct Luciano Spalletti, confrontarsi contro la squadra del commissario tecnico della Nazionale Tedesca, Julian Nagelsmann.