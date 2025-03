Ilfattoquotidiano.it - “Attenzione alle vernici e alle pitture per pareti, sono tossiche e potenzialmente cancerogene. Ecco cosa respiriamo dentro casa”: l’allarme nel nuovo studio

Uncolore per le, una ventata di freschezza per la. ma anche per i polmoni? Quello che non vediamo è spesso più insidioso di ciò che abbiamo sotto gli occhi e può annidarsi persino in una semplice vernice da muro. Questa gamma di prodotti può contenere una miscela di sostanze chimiche dannose per la salute, soprattutto se utilizzate in ambienti chiusi e poco ventilati, tanto da rendere l’aria interna delle case più inquinato del centro di una grande città. Stime indicano che ogni anno tra 2,3 e 3,8 milioni di morti premature nel mondoattribuibili proprio all’inquinamento dell’aria indoor (Roser, 2021).Lepertra le principali responsabili del rilascio di sostanze dannose, come spiega Lina Fusaro, ecologa, ricercatrice presso l’Istituto per la BioEconomia del Consiglio Nazionale delle Ricerche: “Trascorriamo in media l’80% al 90% del tempo in spazi chiusi, per cui la qualità dell’aria indoor e? un elemento determinante per il nostro benessere.