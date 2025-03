Oasport.it - ATP Miami 2025, Luciano Darderi regola Martinez in due set all’esordio

approda al secondo turno deiOpendi tennis: sul cemento outdoor statunitense del torneo di categoria ATP Masters 1000, l’azzurroin due set lo spagnolo Pedro, sconfitto con lo score di 6-4 6-1 in un’ora e quattro minuti di gioco e nel prossimo match in Florida affronterà il polacco Hubert Hurkacz, numero 21 del seeding.Nel primo set i servizi sono a lungo dominanti: lo spagnolo, addirittura, vince 14 punti consecutivi e 16 dei primi 17, mentre l’azzurro ne concede all’avversario quattro in cinque turni in battuta. Nel decimo game, però, quando l’iberico serve per restare nel set, accusa un passaggio a vuoto e finisce sotto 0-40: il terzo set point è quello buono perper conquistare il parziale sul 6-4 in 36 minuti.Nella seconda partita l’equilibrio dura molto meno, e si spezza nel quarto game:, sotto 1-2, si porta sul 40-15 con la battuta a disposizione, ma all’improvviso l’iberico non riesce più a conquistare un quindici.