Oasport.it - ATP Miami 2025, avanzano al secondo turno Gael Monfils e Nick Kyrgios

Leggi su Oasport.it

I sedici incontri della parte bassa del primocaratterizzano la giornata inaugurale del tabellone maschile del torneo ATP diMaster 1000 della stagione.alil francesee l’australiano, vincitori al terzo set su Marozsan e McDonald.In apertura di giornata il kazako Alexander Bublik liquida 6-3 6-4 in un ‘ora e dieci l’argentino Sebastian Baez e si qualifica così per la sfida contro l’americano Tommy Paul. L’australiano Rinky Hijikata impiega quasi due ore e trenta per piegare il serbo Hamad Medjedovic con il punteggio di 7-3 3-6 7-5 e terrà ora a battesimo il debutto nel torneo di Novak Djokovic. Rimonta vincente per David Goffin. Il belga batte 2-6 6-4 6-3 l’australiano Aleksandar Vukic in un’ora e quarantatré e si guadagna la sfida delcontro Carlos Alcaraz.