Nerdpool.it - Atomfall: pubblicata una guida per principianti

Leggi su Nerdpool.it

Rebellion pubblica sul suo canale Youtube una video-perriguardo: il gioco comincia a mostrarsi agli occhi del pubblico.In questaper, il giocatore verrà indirizzato attraverso suggerimenti e strategie essenziali per aiutarlo ad iniziare con il piede giusto. Dalla gestione delle risorse e dalle tattiche di combattimento all’esplorazione ed alle interazioni fra i personaggi, questafornirà le basi di cui hai bisogno per prosperare nel mondo spietato diverrà lanciato il 27 marzo 2025 e arriverà al day one su Game Pass, Xbox Series X/S, Xbox One, PC Windows e PC tramite Steam ed Epic Games Store.uscirà anche su PlayStation 5 e PlayStation 4.