Atletica | sabato il debutto stagionale di Marcell Jacobs nei 200 metri a Miami

inizia la stagione all’aperto con i 200e la staffetta. Il velocista azzurro ha annunciato sulla sua pagina Instagram chesarà aper una gara di allenamento: “Non vedo l’ora di tornare in pista, perché è ciò che amo di più. Tornerò a correre i 200dopo quasi sette anni, un’opportunità per testare nuove sensazioni e affinare il lavoro svolto in questi mesi. Sarà anche l’occasione di correre la staffetta 4×100 con i miei compagni di squadra di Jacksonville, un primo passo di un anno che si preannuncia pieno di competizioni. Ci sarà da divertirsi“.L’ultima volta cheha corso i 200risale al maggio 2018, a Campi Bisenzio, dove stabilì il suo record personale di 20.61. L’obiettivo finale di questa stagione per il velocista delle Fiamme Oro è il Mondiale di Tokyo, in programma dal 13 al 21 settembre.