Atletica Mondiali Indoor Nachino Dosso | Spero i miei risultati ispirino la nuova generazione

“L’oro di Apeldoorn mi ha dato motivazioni, sono una Zaynab più consapevole“. Sono queste le parole di Zaynab, campionessa europei dei 60 metri presente alla conferenza stampa di. Reduce dal grande risultato continentale,vola in Asia con grandi ambizioni dopo il bronzo iridato dello scorso anno. Nella città cinese, vanno in scena idi, con gli azzurri che gareggeranno nella notte italiana. Seduto al fianco dell’italiana c’è Armand ‘Mondo’ Duplantis, dominatore assoluto del salto con l’asta degli ultimi anni.non nasconde l’emozione per la rassegna mondiale: “Tutto è iniziato a Glasgow nella scorsa stagione, quel bronzo mi ha proiettata in un mondo completamente diverso dal mio ambiente. L’oro di Apeldoorn mi ha dato ancora più motivazioni per fare belle cose.