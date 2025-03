Oasport.it - Atletica, Mondiali indoor 2025: gli italiani in gara giorno per giorno

Leggi su Oasport.it

L’Italia vuole essere grande protagonista aidi, che si disputeranno a Nanchino (Cina) dal 21 al 23 marzo. Ad appena due settimane di distanza dagli Europeisi ritornerà in sala per l’ultimo grande appuntamento di questa ricca stagione al coperto e si preannuncia grande spettacolo nella località asiatica, dove si recupera l’evento slittato di ben cinque anni rispetto alla sua collocazione originaria a causa della pandemia.La nostra Nazionale potrà contare su alcuni elementi di spicco, tra cui tre medagliati nella recente rassegna continentale: Zaynab Dosso (oro sui 60 metri), Andy Diaz (primo nel salto triplo), Mattia Furlani (argento nel salto in lungo). Leonardo Fabbri e Zane Weir dovranno riscattare l’opaca prestazione offerta nei Paesi Bassi, attenzione anche a Lorenzo Simonelli sui 60 ostacoli, senza dimenticarsi di Sintayehu Vissa sui 3000 metri, Manuel Lando nel salto in alto, Roberta Bruni ed Elisa Molinarolo nel salto con l’asta.