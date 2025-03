Sport.quotidiano.net - Atletica leggera paralimpica, anche due secondi posti neI DUECENTO metri e nel salto in lungo. Mencoboni si supera e porta a casa il titolo italiano nel salto in alto

Leggi su Sport.quotidiano.net

Super Anna Maria, Chicca,. L’atletaha di nuovoto se stessa. Nonostante dolori fisici insopbili, dovuti alle sue numerose patologie, ha vinto l’oro ai campionati italiani assoluti paralimpici indoor nelincon la misura di 1,10, ma il suo record personale è di ben 5 centiin più. Non soddisfatta la pesarese havinto un argento neline un argento nei 200piani. Incontenibile. "Per la gara dei 200piani mi sono arrabbiata – racconta – perché mi hanno messa in prima corsia quando c’erano atlete in batteria che correvano senza guida. In fase di iscrizione avevo espressamente richiesto di non essere collocata in prima corsia, perché è più pericolosa e addirittura nelle gare Fidal non la utilizzano per le gare Indoor.