Atletica leggera Jacobs al debutto nei 200 di Miami

Milano, 20 marzo 2025 - Comincia dai 200 metri e dalla staffetta la stagione all’aperto di Marcell. “Sabato sarò aper una gara di allenamento - ha annunciato l’azzurro sulla sua pagina Instagram - Non vedo l’ora di tornare in pista perché è ciò che amo di più. Tornerò a correre i 200 metri dopo quasi sette anni, un’opportunità per testare nuove sensazioni e affinare il lavoro fatto in questi mesi. Sarà anche l’occasione di correre la staffetta 4x100 con i miei compagni di squadra di Jacksonville, un primo passo di un anno che si preannuncia pieno di competizioni. Ci sarà da divertirsi”. L’ultima volta nei 200 perera stata nel maggio 2018, a Campi Bisenzio, con il primato personale di 20.61. Il programma diLa destinazione finale del velocista delle Fiamme Oro è chiaramente il Mondiale di Tokyo del 13-21 settembre, sulla pista dei sogni, quella che l’ha visto conquistare il leggendario oro olimpico dei 100 metri il 1° agosto 2021 e il titolo con la staffetta cinque giorni più tardi, impianto nel quale tornerà anche per il meeting del Continental Tour il 18 maggio.